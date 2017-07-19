В Петербурге пьяный мужчина убил пенсионера вилкой

В Петербурге местный житель во время пьяной ссоры убил своего гостя из Орла вилкой. Пенсионер получил множественные удары вилкой и скончался на месте, подозреваемый в убийстве задержан.

Как стало известно, убийство пенсионера произошло в ночь с 16 на 17 февраля. Мужчина пришел в гости к пожилому местному жителю. Знакомые распивали спиртное, во время чего между ними возникла ссора. Доза алкоголя обострила конфликт, словесная перепалка переросла в драку. Известно, что гость является жителем Орла и к петербургскому товарищу пришел на застолье.

В итоге, хозяин квартиры, расположенной на Загородном проспекте, получил травмы вилкой. Гость при помощи столового прибора нанес своему товарищу массу ударов. От ран пенсионер погиб. Полиция уже задержала мужчину, убившего друга вилкой. Сейчас подозреваемый находится под арестом, а все обстоятельства происшествия полиция продолжает выяснять. Детали и подробности убийства не разглашаются, в полиции официально инцидент не комментировали.