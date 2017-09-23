В Архангельске мужчина прикинулся покупательницей туфлей, чтобы убить экс-супругу

В Архангельске мужчина перевоплотился в женщину для того, чтобы убить свою бывшую жену. Таким образом он намеревался отомстить экс-возлюбленной за измену, однако вместо жены пострадал ее нынешний супруг.

Как стало известно следствию, 41-летний мужчина прожил вместе со своей молодой женой в браке несколько лет, в результате у них родились трое детей. Вскоре женщине приглянулся 37-летний мужчина, с которым она и уехала, забрала детей и развелась с мужем. Все это время обиженный муж вынашивал план месть.

Однажды в интернете он наткнулся на объявление, его экс-супруга продавала туфли. Он под видом женщины списался с ней, договорился о встрече и купил большой нож, в качестве "оплаты". Когда настал день встречи, мужчина положил нож в большую сумку, отправился к дому бывшей жены и стал ждать. Вместо нее на встречу с покупательницей пришел нынешний муж экс-возлюбленной, неся в руках злосчастные туфли.

Обезумев от гнева, мститель выскочил и набросился на мужчину с ножом, нанося ему удары в спину. Задержать его удалось прохожему, он удерживал преступника до приезда полиции.

На суде житель Архангельска частично признал свою вину, заявив, что в момент нападения находился в состоянии аффекта. Проверка показала, что подозреваемый осознавал, что делал, потому суд постановил отправить злоумышленника в тюрьму на 6 лет.