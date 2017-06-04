«Потеряла сознание у бассейна»: девушка из Челябинска погибла в Арабских Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах романтическое путешествие ко Дню всех влюбленных для пары из Челябинска закончился трагедией и смертью. 24-летняя девушка, прилетевшая в Дубай со своим парнем, внезапно упала без сознания, медики ее не спасли.

Как стало известно, пара из Челябинска решила провести праздник Дня всех влюбленных в ОАЭ. Они прилетели в Дубай, заселились в гостиницу и отправились к бассейну. Там девушка потеряла сознание у упала.

Медики пытались спасти челябинку, но та в сознание так и не пришла. После вскрытия врачи сообщили, что причина смерти девушки так и не выяснена. Парень жительницы Челябинска рассказывает, что страховая фирма не готова покрывать все расходы по случившемуся.

Житель Челябинска, который потерял на отдыхе свою возлюбленную, получил еще и счета на 6 000 долларов. Сейчас не решен вопрос о том, как транспортировать тело девушки, жила она в Челябинске, а гражданство имела в Казахстане. Теперь парень девушки и ее семья безуспешно пытаются выяснить, что же стало причиной трагедии на романтическом отдыхе и как вернуть тело погибшей в Россию.