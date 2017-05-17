В Олимпийской медиа-деревне нашли труп корейского журналиста

В медиа-деревне в Пхенчхане нашли мертвого корейского журналиста. Отмечается, что погибшему исполнилось 55 лет.

Как стало известно, в медиа-деревне нашли тело погибшего корейского журналиста. Он занимал должность переводчика в одной из вещательных компаний Японии. Труп корейского представителя масс-медиа нашел его сосед по комнате. По его словам, утром он попытался разбудить товарища, однако тот не подавал никаких признаков жизни.

О произошедшем рассказал представитель организационного комитета Олимпиады Сон Пэк Ю.

Знакомые погибшего 55-летнего журналиста сообщили, что перед своей смертью он жаловался на сильные боли в области сердца, потому полиция полагает, что мужчина погиб по естественным причинам. Кроме того, следов насильственной смерти обнаружено не было, дальнейшее расследование продолжается.