13-летняя школьница из Петербурга отравилась психотропами

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница отравилась психотропными веществами. Девочку увезли в карете скорой помощи просто во время урока.

Сегодня, 16 февраля, стало известно о неприятном инциденте в одной из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Во время урока 13-летней девочке стало плохо. Учителя вызвали скорую помощь, а когда прибыли медики, они сделали первое и совершенно невероятное предположение плохого самочувствия ученицы.

Согласно предварительным данным, школьница могла отравиться психотропными веществами. На данный момент девочка пребывает в состоянии средней тяжести, угроза для жизни миновала.

К сожалению, официального комментария от представителей правоохранительных органов получить не удалось. Подтверждения инцидента от полиции не поступило.