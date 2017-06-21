Украинец попытался вприсядку проникнуть на территорию Польши

Украинец попытался пересечь границу с Польшей весьма необычным способом. Он совершил попытку вприсядку пройти под окошком паспортного контроля, однако был пойман пограничниками.

Как стало известно, ранним утром 16 февраля 34-летний житель Львова хотел незаконным способом попасть на территорию Польши, обогнув паспортный контроль. Для этого он присел под окошком паспортного контроля и вприсядку начал двигаться в сторону границы с Польшей. Коварный план украинца провалился, его поймали пограничники.

После того, как перебежчика задержали, инспектор пограничного контроля составил административный протокол в связи с попыткой незаконного проникновения на территорию другой страны.

Пользователи социальных сетей выразили сочувствие незадачливому украинцу, отметив, что пограничники просто не понимают всей красоты гопака, который и хотел показал житель Львова.