В Астрахани мужчина из-за ревности сломал девушке руку

В Астрахани 22-летний мужчину подозревают в том, что он из-за ревности сломал своей девушку руку. Об этом уведомляет пресс-служба областного УМВД.

По версии правоохранительных органов, в октябре молодой человек поздней ночью пришел домой и тут же потребовал у пострадавшей мобильный телефон. Получив устройство, он позвонил неизвестному и начал вести с ним эмоциональную беседу.

Девушка услышала часть разговора и поняла, что стала предметом обсуждения. Раздраженный голос возлюбленного подсказал ей скорое выяснение отношений. Она попыталась уйти от конфликта в коридор, но обвиняемый настиг её на выходе из квартиры, нанес несколько ударов по лицу, а затем сильно повредил конечность.

Свидетели, живущие по соседству, из-за криков тут же отправили сигналы в полицию и службу скорой помощи. Медики диагностировали у пациентки перелом и множественные ушибы на голове. Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Во время допроса он признался, что агрессивные действия были вызваны приступом ревности. Материалы составленного уголовного дела уже передали в прокуратуру.