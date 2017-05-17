Притворившаяся мужчиной индианка дважды женилась ради приданного

Жительница Индии притворилась мужчиной и дважды женилась на доверчивых невестах ради получения приданого. Такая новость стала известна журналистам BBC News.

Родители первой супруги Кришны Сен обратились в полицию с жалобой на вымогательство свадебных подарков, которое запрещено законодательством. Помимо этого, зять взял у них в долг около 13 тысяч долларов в местных рупиях. Он мотивировал ссуду желанием организовать собственное предприятие, однако полученные средства со временем не возвратил.

Кришну Сен задержали в штате Уттаракханд. В процессе допроса подозреваемого бдительные правоохранители почувствовали неладное и отправили его к медикам на обследование. Вскоре выяснилось, что полицейские имеют дело с женщиной. Проведя расследование, они выяснили, что Кришна Сен рассталась с первой супругой в 2014 году, практически сразу после бракосочетания. А в прошлом году она создала семью с другой девушкой. Пока неизвестно, какое наказание постигнет задержанную.

СМИ со слов источников отмечает, что Кришна Сен долгое время не вызывала у близких подозрений из-за "мужского" поведения. Она не вступала со своими женами в половую связь, обладала не женской походкой, посещала исключительно мужской туалет и общалась со множеством друзей среди мужчин. Кришна Сен заявила, что всегда желала стать мужчиной.