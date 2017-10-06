В Тульской области дизельный поезд протаранил "Газель"

В районе села Маньшоно Алексинского района Тульской области дизельный поезд протаранил "Газель". В результате столкновения пострадал водитель автомобиля.

16 февраля стало известно о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Алексинском районе Тульской области с участием автомобиля "Газель" и дизельного поезда. Последний буквальным образом протаранил "Газель" на железнодорожном переезде. Представители правоохранительных органов, прибывших на место ДТП, сообщили о том, что водитель "Газели" выехал на рельсы, чем спровоцировал столкновение с поездом. Вследствие удара водитель грузовика был травмирован.

Источник в экстренных службах сообщает, что движение транспорта на данном участке дороги остановлено не было. Сотрудники ГИБДД на данный момент выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.