У киевского суда топором повредили десяток автомобилей

В Киеве мужчина при помощи топора повредил около десятка автомобилей, припаркованных рядом с судом Соломенского района. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила судья Виктория Кицюк.

По словам автора публикации, вооруженный инструментом злоумышленник пришел во двор перед зданием и начал методично наносить увечья транспортным средствам, двигаясь против часовой стрелки. Многим машинам он выбил стекла и проделал сквозные дыры в капотах.

Спикер судебной организации добавляет, что на внутреннем дворе оставляют свои автомобили как сотрудники суда, так и представители районного отдела полиции, который находится по соседству. Услышав крики недовольных владельцев, акционер принялся бить ещё ожесточеннее. Вскоре подозреваемого задержали и отвели в полицию. Сейчас его допрашивают с целью выяснить мотивы.

Днем ранее "Версия" писала о том, что рядом с тем же знанием произошла перестрелка с правоохранителями, в результате которой один из полицейских был ранен.