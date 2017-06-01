В Твери мужчину оштрафовали за сокрытие знакомства с террористом "ИГИЛ"

В Твери 30-летнего мужчину оштрафовали за сокрытие от правоохранителей своего знакомства с террористом "ИГИЛ*". Такую новость распространяет пресс-служба городского суда.

В Заволжском суде гособвинители доказали, что мужчина общался с уроженцем Таджикистана. Сотрудники УФСБ обнаружили, что последний состоял в рядах запрещенной в России террористической организации и принимал участие в незаконной деятельности. Об этом свидетельствуют его фотографии в социальных сетях, на которых террорист позирует с автоматом на фоне флага "ИГИЛ".

За несообщение правоохранителям о знакомом, подсудимого приговорили к взысканию в размере 15 тысяч рублей. Судья принял во внимание признательные показания подозреваемого и его раскаяние. Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2016 году под номером 205.6. Максимальный штраф за такой проступок составляет 100 тысяч рублей. Также возможна санкции в виде года тюремного заключения или обязательных работ на аналогичный срок.