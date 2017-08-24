В Вологодской области подростка обвиняют в истязании 10-летнего соседа по палате

В Вологодской области 16-летнего юношу обвиняют в истязании 10-летного соседа по больничной палате. Об этом 16 февраля уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.

В сентябре подросток проходил лечение в районной больнице города Шексна. Правоохранители предполагают, что в этот период подозреваемый жестоко обращался с малолетним мальчиком, с которым лежал в одной палате. По информации следователей, пострадавший регулярно получал от него физические травмы и морально страдал от различных насильственных действий.

В связи с обнаруженными фактами, против вероятного агрессора завели уголовное дело. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, он может угодить в колонию на срок до семи лет. Сейчас сотрудники Следственного комитета расследуют обстоятельства происшествия и занимаются сбором дополнительных сведений. Они также намерены оценить с юридической точки зрения действия медицинского персонала.