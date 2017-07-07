Тверской суд не станет рассматривать дело Навального по митингам

Тверской суд не станет рассматривать дело российского политика Алексея Навального по митингам. Ранее сообщалось, что он был арестован 28 января в столице. В полиции у него забрали мобильный телефон, однако позже так и не вернули.

Тверской суд не станет браться за дело политика Алексея Навального, так как в наличие вещественных доказательств, которые он обещал представить в суде, не соответствует реальности. В суде объяснили, что в протоколе фигурируют мобильный телефон политика, а также SIM-карта, однако увидеть эти вещи так и не удалось. По этой причине дело было возвращено в отделение полиции.

Эту ситуацию прокомментировала адвокат Навального Ольга Михайлова. По ее словам, в теории, телефон и SIM-карта должны находиться в архивах у полиции. Между тем, правоохранительные органы отрицают наличие у них личных вещей председателя «Партии Прогресса». По этой причине он подал очередное заявление в полицию, ведь столкнулся с кражей.

Алексей Навальный известен не только как политический деятель, но и как общественный. Уже продолжительное время он ведет свой видеоблог, на котором публикует ролики со своими рассуждениями и расследованиями.