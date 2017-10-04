В Новой Москве забытая воспитателем на улице девочка насмерть замерзла в сугробе

В Новой Москве воспитатели детского сада забыли на прогулке 3-летнюю девочку. Когда ее хватились, малышка умерла, замерзнув в сугробе.

Как стало известно, воспитатель около 10 часов утра отправилась вместе с детьми на прогулку по территории детского сада, а позднее они все пошли в группу завтракать. Спустя какое-то время воспитательница не досчиталась одной девочки, и вместе с нянечкой кинулись на ее поиски. Они обыскали всю группу и, не найдя ребенка, пришли к заключению, что забыли ее на улице.

Ребенка обнаружили на детской площадке за снежным сугробом, девочка была без сознания. Ее занесли в группу и вызвали скорую, однако медики смогли лишь зафиксировать смерть ребенка.

По предварительным данным, на улице 3-летняя девочка почувствовала ухудшение состояния и упала, а воспитатель не заметила ее пропажи. По факту произошедшего ведется проверка, на месте происшествия работает полиция.