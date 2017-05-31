В Башкирии в День влюбленных пенсионерка из-за ревности ударила мужа ножом

В Башкирии 58-летняя пенсионерка из-за слов мужа начала ревновать его к другой женщине и ударила ножом в грудь. Инцидент произошел, когда они вместе распивали алкоголь, передают местные таблоиды.

Сотрудники управления МВД Республики Башкирия по городу Кумертау сообщают о случае покушения на убийство, который произошел 14 февраля, в День всех влюбленных. Нельзя сказать точно, отмечала ли пожилая пара распространенный праздник, однако известно, что вместе они распивали алкогольные напитки.

Как сообщает источник, когда оба были уже в состоянии опьянения, между ними вспыхнул конфликт. Мужчина, вероятно, чтобы задеть чувства жены, сообщил ей, что уходит от нее к другой женщине, на что она отреагировала мгновенно. Услышанное так ее обидело, что она схватила нож со стола и направила его в грудную область супругу. Из-за удара ножом пенсионер был госпитализирован. О его дальнейшей судьбе пока неизвестно, а в отношении виновной решается вопрос о наказании в согласии с законодательством.