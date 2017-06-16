Жительница США насиловала полуторагодовалую дочь и отправляла видео бойфренду

Жительница США на протяжении двух месяцев насиловала полуторагодовалую дочь и снимала это на видео, а после отправляла их бойфренду, с которым какое-то время назад познакомилась во Флориде и продолжала общаться.

Полиция штата Оклахома, что в США, сообщают о случае, в ходе которого под стражу заключили 30-летнюю женщину, снимающую на видео детское порно. Примечательно, что главной героиней ее роликов всегда была собственная дочь, которая родилась полтора года назад. Видеозаписи создавались ею не для личного использования, а для того, чтобы потешить бойфренда, который сам просил об услуге. Информацию сообщает информационное агентство People.

О том, что над полуторагодовалой девочкой совершалось сексуальное насилие, узнал ее отец. Это произошло по случайности, а также из-за невнимательности виновной в преступлениях женщины. Она забыла удалить со своего телефона видео, которое отправляла бойфренду из Флориды. Муж не стал терпеть измены и уж тем более не простил надругательства над дочерью. Он заставил ее добровольно сдаться в полицию. После долгого разбирательства суд вынес свой приговор – 25 лет лишения свободы.