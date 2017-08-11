Россиянин погиб из-за лавины на курорте в Гималаях

16 февраля россиянин погиб Индии из-за лавины, которая настигла его на курорте в Гималаях. Об этом на своей странице в Twitter объявила полиция штата Джамму и Кашмир.

Погибший турист отдыхал в курортной зоне Гульмарг, которая расположена в северной части страны. Вместе с группой из пяти соотечественников он катался на лыжах, когда его накрыло природное явление. Четверо других лыжников удалось благополучно спасти.

По информации журналистов Associated Press, пострадавшие уроженцы России оставили без внимания предупреждение местного руководства избегать опасного участка. В российском консульстве сообщили, что пока не получали официального извещения о происшествии. Выжившие туристы в посольство пока не обращались.