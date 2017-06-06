В Москве неадекватный мужчина попытался отобрать у полицейских оружие

На западе Москвы неадекватный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции и попытался отнять у них табельное оружие. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщается, 15 февраля в отделение полиции позвонили и сообщили, что в квартире по улице Толбухина находится пьяный дебошир. Стражи порядка отправились на вызов, дверь им открыл пьяный 26-летний житель Молдавии в неадекватном состоянии. Полицейские попытались его задержать, однако он проявил агрессию, набросившись на сотрудников полиции.

У одного из них он попытался отобрать табельное оружие, а также оторвал нагрудный карман на форме. Другому правоохранителю неадекватный мужчина расцарапал лицо.

Пострадавшим полицейским медики оказали помощь, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Ведется дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.