В Саратовской области во время застолья изнасиловали гостью

В Саратовской области женщина пришла в гости и стала жертвой изнасилования. В преступлении обвиняют 54-летнего мужчину, который вместе с ней присутствовал на застолье в городе Базарный Кабурлак.

Сотрудники управления Следственного комитета России по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого была изнасилована женщина. Все произошло 9 февраля в городе под названием Базарный Кабурлак. Группа приятелей собралась у одного из них, чтобы выпить. Среди них была женщина. Когда практически все уже находились в состоянии алкогольного опьянения, гостья пошла на кухню, чтобы налить себе чаю. Это заметил 54-летний мужчина, который также находился на застолье, и пошел за ней. Он начал угрожать женщине физической расправой, если она не захочет в этот момент вступить с ним в интимную связь. После этого он изнасиловал ее.

Как рассказала сама женщина, закончилось все из-за того, что за окном кто-то стал сильно шуметь. Мужчина подошел к нему, чтобы посмотреть, что происходит, а в это время гостья сбежала. Также она сказала, что никто из присутствующих не обратил внимания на происходящее, так как все были изрядно пьяны.