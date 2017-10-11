В Омске школьница случайно прострелила руку однокласснику на ОБЖ

16 февраля в Омске школьница случайно прострелила руку старшему ученику на уроке ОБЖ. Об этом уведомила пресс-служба областного УМВД.

В спортзале одной из школ в рамках занятий по основам безопасности жизнедеятельности была организована тренировка для подготовки к соревнованиям по стрельбе из воздушных ружей. Из-за несчастного случая мальчик 2001 года рождения получил легкую травму.

В администрации города добавили, что тренировалась команда из учащихся 9-10 классов под руководством преподавателя физкультуры. Десятиклассник выполнил своё упражнение и передал пневматическое оружие напарнице из девятого класса. Девочка сделала выстрел и начала перезаряжать винтовку, однако при защелкивании ствола раздался хлопок. Пострадавший при этом стоял с вытянутой рукой, указывая на мишень. Вскоре после непроизвольного выстрела он обнаружил на своей руке кровь и небольшое рваное повреждение тканей.

Учитель оперативно вывел школьников из помещения и сопроводил раненного в медкабинет, где приняли решение вызвать скорую. В мэрии сообщают, что полицейские проверяют ситуацию. Пострадавшая сторона претензий не имеет. Накануне тренировки все стрелки прошли инструктаж по ТБ.