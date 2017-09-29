В Турции два пилота скончались в разбившемся учебном самолете

16 февраля в турецкой провинции Измир два пилота скончались в учебном самолете, который разбился по неизвестной причине. Об этом уведомили в Генеральном штабе ВС Турции.

Тренировочное воздушно-транспортное средство вылетело из авиационной базы ВВС, расположенной в уезде Чигли. Примерно в 11 часов оно потерпело крушение, пролетев примерно 3 километра.

К месту инцидента оперативно съехались военнослужащие, а также бригады спасателей и медицинских работников. Однако к этому моменту пилоты-герои уже были мертвы. Авиакатастрофу продолжают расследовать. Обстоятельства трагедии пока не разглашаются.