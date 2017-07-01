В Воронежской области отчим истязал 5-летнюю девочку плоскогубцами

В Воронежской области мужчину обвиняют в истязании своей 5-летней падчерицы плоскогубцами и другими предметами. Об этом рассказали 16 февраля в региональном СУ СК.

В сентябре полицейские, проводившие рейд на территории села Озерки, обратили внимание на маленькую девочку со следами различных травм. Беременная 22-летняя мама заявила, что таким образом наказала свою дочь за съедение маргарина без разрешения. Следователи установили, что женщина наносила ребенку повреждения около двух месяцев. Против неё начали вести уголовные дела за истязание и невыполнение обязанностей родителя.

Однако позже глава всероссийского Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал уделить ситуации повышенное внимание. Во время дополнительной проверки правоохранители задержали гражданского мужа подозреваемой, который оказал сопротивление сотруднице полиции. Сотрудники СК продолжили расследование и установили, что именно мужчина избивал пострадавшую. Мама же оклеветала себя, чтобы избежать гнева сожителя.

Во время допроса задержанный не признавался в содеянном. Преступление удалось доказать благодаря свидетельским показаниям, экспертизам и осмотрам. По предположительной информации, обвиняемый избивал падчерицу ремнём, кулаками, душил, а также зажимал уши и язык при помощи плоскогубцев. Длилось же это с июля. Материалы дела уже направлены в суд.