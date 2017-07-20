Задержанный экс-премьер Дагестана незаконно хранил золотой пистолет

Абдусамад Гамидов, задержанный экс-премьер Республики Дагестан, незаконно хранил у себя дома золотой пистолет модели ТТ. Об этом сообщают республиканские СМИ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

В первых числах февраля Абдусамада Гамидова вместе с тремя другими чиновниками, занимавших высокие должности, задержали у увезли в Москву по подозрению в коррупционной деятельности. Сейчас ситуацию с соблюдением законов в Дагестане расследует специально созданная комиссия из представителей столичных силовых структур. Предполагается, что подозреваемые нанесли казне убытков на 95 миллионов рублей.

Во время обыска в доме бывшего премьер-министра сотрудники правоохранителей обнаружили небольшой арсенал оружия: пистолеты от изготовителей Beretta, ПМ, ТТ,а также две винтовки Калашникова. Статус большей части оружия остаётся неизвестным, однако позолоченный Тульский-Токарев с серебряной ручкой был огнестрельным и точно находился в сейфе чиновника на незаконных основаниях. Источники предполагают, что это чей-то дорогостоящий подарок.