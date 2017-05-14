В Махачкале бродячие собаки насмерть загрызли ребенка

В Махачкале в четверг, 15 февраля, пропал четырехлетний ребенок. Во время поисков ребенок был обнаружен мертвым, его загрызли бродячие собаки.

Как стало известно, в полицию обратились родители четырехлетнего мальчика и сообщили, что их сын пропал, сразу же были организованы поиски, участие в которых принимали правоохранители и волонтеры. Тело ребенка им удалось обнаружить в поселке Семендер под Махачкалой. Все оно было покрыто следами зубов, из чего следователи сделали вывод, что на мальчика напали бродячие собаки.

По факту произошедшего будет проведена тщательная проверка. Правоохранителям следует выяснить, каким образом пропал четырехлетний мальчик, почему родители заметили пропажу малыша лишь через некоторое время, а также все обстоятельства нападения животных на ребенка.