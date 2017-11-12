В Саратовской области ночью сгорели три дома, есть пострадавшие

В ночь на 16 февраля в Саратовской области горели три дома, в которых жили люди. В экстренную службу о пожаре сообщили ближе к 11 часам вечера. Инцидент зафиксирован в первом Пугачевском поселке Кировского района, позже сообщили о пострадавших.

Сотрудники Главного управления МЧС по Саратовской области сообщают о случае возгорания, который произошел в районе города Кировск. Там загорелись сразу три дома, в которых жили люди. Пожар возник в первом Пугачевском поселке. Вначале загорелась одна постройка. Так как пожарных до тех пор еще не вызвали, огонь не был ликвидирован и начал перебрасываться на постройки, которые находились рядом. В результате загорелись еще две. Позже огонь был потушен полностью, один из домов сгорел дотла.

В сообщении от сотрудников МЧС говорится о пострадавших. Ими являются жители сгоревшего дома. Это мужчина и женщина, которые состояли в так называемом гражданском браке. Соседи потерпевших делятся, что за ними неоднократно наблюдалось пристрастие к алкогольным напиткам, которые выливалось в тяжелые последствия. Так, это уже не первый пожар, который они устроили, однако на этот раз их дом сгорел полностью. Более того, из-за их неосторожности пострадали другие люди.