Под Ростовом пьяная мать принесла к педиатру мёртвого младенца

В городе Донецке Ростовской области пьяная мать пришла на прием к педиатру с мертвым ребенком. Причину обращения к медикам она объяснила тем, что девочка "потеряла сознание".

Как стало известно, 15 февраля 2018 года в детскую поликлинику Донецка пришла пьяная женщина с ребенком в одеяле, которая прошла в кабинет педиатра и сообщила, что ее трехмесячная дочь потеряла сознание. Развернув девочку, педиатр была шокирована тем, что увидела. На теле малышки уже выступили трупные пятна, что говорит о том, что девочка была мертва уже около суток. Врач вызвала полицию и сообщила о произошедшем, тело ребенка отправили в морг на экспертизу.

Как удалось выяснить следствию, 14 февраля мать погибшей девочки в компании подруг отмечала День всех влюбленных, поэтому изрядно напилась. Утром она решила покормить дочь, однако та не просыпалась и не плакала, потому она решила, что девочка не голодна. Около 11 часов дня мать совершила еще одну попытку кормления, однако девочка все так же не брала грудь. Тогда, завернув труп ребенка в одеяло, мать отправилась в поликлинику, где сообщила врачам, что ребенок потерял сознание.

По факту произошедшего ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.