В Екатеринбурге пенсионерка обожгла ноги во время прорыва теплотрасы

В Екатеринбурге 77-летняя пенсионерка обожгла обе ноги, оказавшись близко к месту прорыва местной теплотрассы. Об этом 16 февраля уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно полученным сведениям, авария на системе теплоснабжения случилась неподалеку от здания №32 на Технической улице. За обслуживание этого участка отвечает "Екатеринбургская теплосетевая компания". В настоящий момент сотрудники акционерного общества ликвидируют последствия инцидента и отключили снабжение четырех близлежащих зданий. В связи с произошедшим они также намерены исследовать состояние коммунальных сетей на предмет других неполадок.

Пожилая женщина с обваренными ногами госпитализирована. Представители прокуратуры проверят обстоятельства и узнают степень повреждения её здоровья. Во время расследования правоохранители оценят качество работы коммунальщиков и примут процессуальное решение на основе полученной информации.