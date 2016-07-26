Члена МОК из Великобритании изгнали из Пхёнчхана после инцидента с охраной

Члена МОК Адама Пенгилли, подданного Великобритании, отозвали из Олимпийских игр в Пхёнчхане по причине возникшего инцидента с представителями охраны. Об этом стало известно изданию Insidethegames.

Утром 15 февраля Адам Пенгили вступил в конфликт с сотрудником службы безопасности при выходе из отеля. По его словам, охранник задержал его по дороге и потребовал предъявить документ, подтверждающий аккредитацию. Представитель МОК продемонстрировал свои бумаги, однако собеседник не удовлетворился демонстрацией и потребовал сделать снимок аккредитации. Адам Пенгили утверждает, что не вытерпел и пустился бежать, несмотря на крики.

Позже стало известно о том, что сотрудник получил ссадины в результате падения. На видеозаписи с камер наружного наблюдения можно увидеть, что во время движения Адам Пенгили, предположительно, толкнул своего оппонента, чем спровоцировал его травмы. Сам вероятный обидчик утверждает, что не касался пострадавшего. Он извиняется за брать и за то, что не обернулся, однако отрицает свою вину в нанесении повреждений.

Пресс-служба олимпийского комитета выступила с официальными извинениями в адрес жителей Южной Кореи. Согласно их решению, Адам Пенгилли без промедления покидает олимпийскую столицу. В сообщении добавлено, что срок действия его мандата завершится через десять дней.