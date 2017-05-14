Сноубордистку придавило упавшей сосной на спуске в Сочи

15 февраля сноубордистку придавило двадцатиметровой сосной, которая рухнула на горнолыжном спуске сочинского курорта "Роза Хутор". Об этом в социальных сетях объявили свидетели.

Как подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, тяжелое хвойное дерево свалилось на девушку, которая каталась на трассе "Южный склон" неподалеку от станции транспортера. Чтобы освободить её, спасательной бригаде пришлось распилить массивный древесный ствол на подъёмные части. Его затем благополучно убрали из спуска.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и увезли в лечебное учреждение для госпитализации. Доктора диагностировали у неё переломы конечностей.