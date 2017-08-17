В Киеве полицейского ранили во время стрельбы у здания суда

15 февраля полицейского ранили во время стрельбы, которая началась рядом со зданием Соломенского суда в Киеве. Об этом сообщают СМИ украинской столицы.

Стрелка задержали и увезли в полицейское отделение, а пострадавшего правоохранителя доставили в больницу с огнестрельной травмой ноги. После инцидента на месте усилил отряды сотрудников полиции и Нацгвардии. Ситуацию расследуют участники следственно-оперативной группы. Существуют слухи, что на задержанном была нашивка бывшего батальона "Донбасс".

Столкновения между правоохранителями и нарушителями правопорядка возникло во время судебного процесса по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадием Трухановым. Руководителя города подозревают в злоупотреблении служебным положением. В итоге его не арестовали, а отпустили по причине поручительства парламентария Дмитрия Голубова.

К зданию пришли десятки молодых атлетичных людей. Помимо полицейского, в ходе противостояния пострадали ещё три человека. По информации координатора Красного Креста Тараса Логинова, двое мужчин повредили головы, а девушка жаловалась на травму в области живота.