Судмедэкспертиза установила причину смерти Марии Политовой

Судебно-медицинская экспертиза установила точную причину смерти экс-участницы шоу "Дом-2" Марии Политовой, которую нашли мертвой в декабре. Об этом 15 февраля уведомила представитель московского ГСУ СК Ольга Врадий.

Незадолго до гибели 30-летняя Мария Политова покинула дом в Москве и скрылась в неизвестном направлении вместе со своими антидепрессантами. Гражданский муж девушки Артем Шануров заявил о пропаже в полицию и различные поисковые организации. Он сообщил, что пропавшая страдает биполярным расстройством и уже неоднократно предпринимала попытки суицида.

Спустя десять дней свидетели обнаружили Марию Политову мертвой у частного участка в Щелковском районе. Эксперты-криминалисты предположили, что покойная употребила препарат от депрессии в сочетании с алкоголем, что спровоцировало смертельное отравление организма. Результаты тщательного исследования эту версию подтвердили. Ольга Врадий подчеркнула, что из-за отсутствия состава преступления следователи не намерены заводить уголовное дело.