В Башкирии девятиклассник отбился ножом от вымогавшего деньги одноклассника

14 февраля в Башкирии ученик девятого класса отбился ножом агрессивного одноклассника, который вымогал у него деньги. Так уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

В Баймаке между двумя девятиклассниками из школы №1 возник конфликт. Около 11:30 в физическом кабинете 15-летний школьник начал требовать у своего сверстника 100 рублей. Чтобы добиться своего, агрессор сдавил оппоненту шею. Удушаемый молодой человек в целях самозащиты достал нож и один раз ударил оружием в левую часть поясницы обидчика.

Представители Следственного комитета отмечают, что получивший легкий урон здоровью учащийся до инцидента уже состоял на учете по делам несовершеннолетних из-за ранних проступков. Против него начали вести уголовное дело в связи с фактом вымогательства. А вот юноша, нанесший травму холодным оружием, нести ответственность по соответствующей статье не будет по причине слишком юного возраста. В настоящий момент эксперты расследуют ситуацию. Кроме прочего, их интересуют принятые меры со стороны профилактических ведомств.