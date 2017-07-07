В Челябинской области осудили девушку, до смерти избившую четырехмесячную дочь

В Челябинской области осудили 24-летнюю девушку, которая избила до смерти собственную четырехмесячную дочь. Инцидент произошел в поселке Бреды, информацию о нем передает региональная пресс-служба прокуратуры.

В Челябинской области прошло окончательное заседание по делу о матери, которая до смерти избила свою четырехмесячную дочь. Под следствие попала 24-летняя девушка, ребенок которой был найден в ее же квартире. После осмотра медики констатировали смерть. Также в их отчете было указано, что на ее теле зафиксированы побои как от тупого предмета. Очевидно, что девочку ударили по меньшей мере четыре раза, после чего она скончалась.

В суде мать наотрез отказалась признавать свою вину. Она утверждала, что ее четырехмесячная дочь выпала из кроватки. По ее словам, она не думала, что с ней что-то не так, поэтому положила ее обратно и ушла, а когда вернулась, то поняла, что ее ребенок уже мертв.

Тем не менее, приняв во внимание все улики, судья решил, что девушка виновна и будет отбывать срок. Ей вынесли приговор о лишении свободы сроком на 12 лет.