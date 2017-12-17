В Дагестане ликвидировали боевика-террориста

15 февраля в Дагестане представители спецслужб ликвидировали боевика, который стал участником террористических преступлений. Так в четверг заявили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В настоящее время в Унцукульском районе республики объявлен режим контрконтртеррористической операции. Силовые ведомства разыскивают в регионе представителей незаконных вооруженных группировок.

По информации НАК, благодаря принятым мерам специалистам удалось ликвидировать преступника, имеющего отношение к терроризму. Организация не раскрывает дополнительных подробностей происшествия. Агентство "Интерфакс" со слов собственных инсайдеров сообщает, что злоумышленник вступил в перестрелку с правоохранителями в пределах ущелья, расположенного поблизости от села Харачи.