Информация о секс-тренере Насти Рыбки - Александре Кириллове, содержится на сайте "Сколково". Её обнаружили пользователи соцсетей.

Согласно данным электронного ресурса исследовательской организации, Александр Кириллов, более известный, как гуру секса Алекс Лесли, состоит в команде сотрудников кластера "Космические технологии и телекоммуникации". Он занимает должность директора по науке Центра интеллектуальных систем прогнозирования, который входит в состав "Сколково".

Это подразделение основано в 2012 году. Оно призвано создавать и комерциализировать прогнозы "нештатных ситуаций", а также систему удаленного вычисления различных неполадок. Уставной капитал учреждения состоит из 10 тысяч рублей. При этом Александр Кириллов является не только представителем руководства, но также инвестором и идейным вдохновителем. Центр заключил контракты с NASA и DARPA, а также имеет поддержку от грантополучателей этих организаций.

Алекс Лесли стал участником сексуального скандала с участием Олега Дерипаску, который получил огласку после публикации расследования Алексея Навального. Миллиардер подал иск в суд против Александра Кириллова и его ученицы Анастасии Вашукевич, так называемой, Насти Рыбки. Пострадавший инкриминирует обидчикам нарушения приватности личной жизни.