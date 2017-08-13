В Малайзии лезвие газонокосилки отрезало голову 14-летней школьнице. Всему виной злосчастная техника, которая сломалась, а лезвие от нее отскочило и попало девочке в область головы. Информацию передает агентство Metro.

Зарубежные СМИ сообщают о трагическом случае, в ходе которого смертельно пострадала жительница одной из стран Юго-Восточной Азии. Это произошло в Малайзии в городе Гемас. На поле, которое относится к территории одной из местных школ, играли подростки. В это же время работник школы стриг траву на том же поле с помощью газонокосилки. В один момент техника, которой он пользовался сломалась. У газонокосилки оторвало лезвие, вследствие чего, все еще вращаясь, оно отлетело и попало в голову школьнице, которая находилась довольно близко. Удар лопасти отрезал ей голову, и она умерла сразу же.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков лишь констатировала смерть. Тело с разрубленной головой забрали в больницу на экспертизу, позже его передали родителям. Пока неизвестно, кто понесет ответственность за последствия несчастного случая.