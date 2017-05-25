Мама из Кемерово убила младенца в попытках успокоить его силой

В Кемерово на 7 лет в колонию поместили мать, которая убила младенца в попытках силой заставить его успокоиться. Об этом 15 февраля уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года 35-летняя женщина пыталась унять плач четырехмесячного малыша, который ночью не давал ей спать. С этой целью лежащая на диване мама взяла сына за ногу, перебросила его себе за спину и сильно сдавила голову мальчика в области лба.

По итогам экспертизы сотрудники правоохранительных органах определили, что принятые меры повлекли множественные травмы ребенка: закрытую черепно-мозговую, поперечный перелом правого бедра и гематому левого. В результате этих повреждений пострадавший скончался.

Против подозреваемой завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда и последующей смерти из-за неосторожности. Во время судебного процесса подсудимая созналась в содеянном и признала свою вину. В прокуратуре отметили, что у преступницы остались ещё трое детей, которыми сейчас занимается бабушка.