В Самарской области отец признался в поджоге трех своих детей

В Самарской области отец признался в организации поджога квартиры, из-за которого сгорели трое его детей. Об этом 15 февраля заявили в пресс-службе регионального СУ СК.

Днем ранее стало известно о пожаре в одноэтажном жилом здании в селе Лозовка Кинель, расположенного в Черкасском районе. Прибывшие по сигналу сотрудники МЧС после ликвидации пламени обнаружили в обгоревшем помещении трупы двухлетнего мальчика, а также двух четырехмесячных младенцев. В квартире жила семья вместе с семью детьми. После возгорания небезразличные свидетели помогли выбраться 30-летней матери. Четверо ребят смогли выйти наружу самостоятельно.

Следователи предполагают, что мужчина 25-лет, являющийся отцом семейства, в нетрезвом состоянии воспламенил вещи и скрылся. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали и допросили. Во время беседы с правоохранителями он признался в совершенном преступлении. Расследование продолжается.