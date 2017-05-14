В Ростове 20-летний парень выпал с балкона на 22 этаже разбился насмерть

В Ростове-на-Дону 20-летний парень выпал с балкона 22-х этажного дома и разбился насмерть. О несчастном случае рассказали в сети жители многоэтажки, которая расположена в Западном районе города по улице Извилистая.

Сотрудники управления МВД по Ростовской области сообщают о трагичном случае, который произошел в Западном районе административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, несчастный случай произошел с 20-летним парнем. Из-за обстоятельств, которые до сих пор неизвестны, он выпал с балкона многоэтажного дома, который находился на 22 этаже. В результате падения с высоты он разбился насмерть. Как констатировали медики, шансов выжить после такого падения у него не было.

После того, как фотографии с места событий были опубликованы в сети, между жильцами дома прошло обсуждение. В конце концов все сошлись на том, что никто из них не знает парня. По непроверенной информации, консьержка дома сказала, что он периодически приходил к девушке, которая также здесь проживала.