Российский Youtube сломался после секс-расследования Навального о Дерипаске

14 февраля воспроизведение видео Youtube на территории России "сломалось" после громкого секс-расследования Алексея Навального о романе бизнесмена Олеги Дерипаски. Россияне пишут в социальных сетях о неполадках.

Российские пользователи сообщают, что плеер видеохостинга отказывается корректно воспроизводить ролики. Вместо видеозаписей они видят лишь пустой экран черного цвета. Сбой наблюдается лишь в браузерах на ОС компьютеров и смартфонов. При этом в официальном приложении Youtube для мобильных платформ и при использовании VPN-соединения проигрывание проблем не вызывает.

Россияне предполагают, что причиной неправильной работы хостинга стали меры, принятые Роскомнадзором после того, как Алексей Навальный отказался удалить свой ролик. Ранее блогер опубликовал на своем канале видео, которое спровоцировало секс-скандал с участием Олега Дерипаски, Насти Рыбки и вице-премьера Сергея Приходько. Надзорное ведомство потребовало от Алексея Навального и его команды изъять фильм из публичного доступа, однако авторы требование проигнорировали. В среду политический деятель на своей странице в Twiter разместил провокационную запись о том, что к назначенному сроку угрозы Роскомнадзора не были выполнены. Вскоре после этого люди и столкнулись с виртуальной поломкой.