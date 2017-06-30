В США знают, почему в России участились авиакатастрофы

Журналист из США Алек Лун рассказал, почему в России участились случаи авиакатастроф. По его мнению, причиной тому послужило резкое увеличение пассажиропотока. Информацию предоставляет зарубежное агентство The Atlantic.

Журналист из США Алек Кун назвал несколько причин, из-за которых, по его мнению, в России участились случаи авиакатастроф. Статья была написана им в свете последней трагедии с самолетом Ан-148, которая недавно потрясла как Московскую область, так и всю РФ. Тем не менее, в своей публикации Лун упомянул и другие крушения самолетов, которые происходили здесь в период с 2011 года.

По мнению автора статьи из The Atlantic, период с 2009 года для России стал в какой-то мере очень плодотворным, ведь именно с этого времени поток желающих стать пассажиром местных авиалиний существенно стал расти. Этот рост продолжается и по сей день. Вместе с этим возросла необходимость в специалистах, которые могли бы управлять воздушными суднами.

Именно в этом Алек Лун и увидел проблему. Он говорит, что пилотов не хватало и до того времени, как рубль упал в цене, а после этого ситуация стала критической. Работники видели выход в том, чтобы уходить в зарубежные авиакомпании, а тем, кто оставался ужесточали распорядок. Они не отдыхали столько, сколько положено, и это стало причиной многих авиакатастроф.