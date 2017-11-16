Осколок метеорита из США продали на аукционе за $237 тысяч

30-килограммовый осколок метеорита из США, найденный в Аризонском кратере, продали на интернет-аукционе дома Christie's за 237,5 тысяч долларов. Об этом 15 февраля рассказали в эфире телеканала CNBC.

Метеорит с большим содержание железа обнаружили в штате Аризона на месте падения объекта, столкнувшегося с Землей порядка 50 тысяч лет назад. Специалисты аукционной организации Christie's оценили лот в 150-250 тысяч. Новый обладатель ценного экспоната пожелал сохранить свою личность в секрете.

Прошлый владелец фрагмента Дэррил Питт отметил, что экземпляр выгодно отличается от аналогов своей формой. По его словам, преимущественная часть осколков неокатанная, а у этого имеется изгиб поверхности. Такая особенность делает сувенир из космоса похожим на скульптуры авторства Генри Мура.

В апреле сотрудники Christie's намерены провести в Лондоне торги за ещё одну часть космического тела. Оно рухнуло в минувшем январе на территории американского штата Мичиган рядом с Детройтом.