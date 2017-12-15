За гаражами и в сугробе: В Подмосковье за сутки нашли два трупа новорожденных

За сутки, с 13 по 14 февраля, в Подмосковье нашли два трупа новорожденных младенцев. Первое тело обнаружили в снежном сугробе, второй труп, искусанный животными, нашли за гаражами в Чехове.

В Подмосковье ГСУ СК РФ сообщил о печальной статистике – за сутки было найдено два трупа новорожденных. Первое тело малышки, как уже сообщалось ранее, нашли 13 января в подмосковном Голицыно. Там полиция уже нашла мать новорожденной девочки. 32-летняя женщина решила выбросить труп своей дочери, решив, что та мертва.

Второй случай произошел 14 февраля. Там, в Чехове за гаражами нашли труп новорожденного ребенка. Тело младенца было сильно искусано животными. Труп направили на экспертизу, где специалисты установят причины смерти малыша и выяснят характер ран от укусов.

И по первому, и по второму случаю полиция ведет проверки. Следствие выясняет причины смерти младенцев и устанавливает все обстоятельства случившихся инцидентов. Мать новорожденного, чей труп нашли за гаражами, еще не найдена. Полиция опрашивает жителей окрестностей и выясняет, кто из женщин города не стоял на учете беременных.