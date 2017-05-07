В Челябинске младенец скончался в результате домашних родов

В Калининском районе Челябинска младенец скончался после домашних родов. Следственный комитет по региону уже начал проверку по факту происшествия.

13 февраля стало известно о смерти младенца в результате домашних родов на одной из квартир в Калининском районе Челябинска.сПодробных комментариев представители правоохранительных органов не предоставляют.

На данный момент Следственное управление СК России по региону установила судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти младенца. Известно, что мать ребенка никогда не стояла на учете у гинеколога по факту беременности.

Уточняется также, что младенец появился на свет 12 февраля, однако скончался уже через сутки. После проведения всех необходимых процессуальных действий правоохранительные органы вынесут соответствующее решение.