На Урале депутат украла у школьницы кошелек

На Урале, в Курганской области, депутат села украла у школьницы кошелек с 6 000 рублей, дело направили в суд. В ноябре 2017 года девочка пришла в поликлинику, а депутат похитила из ее сумки кошелек.

В СК России по Уралу рассказали, что депутат признала свою вину и дело о краже передали в суд. Так, в ноябре 2017 года женщина-депутат вытащила из сумки девочки кошелек. Школьница пришла в районную поликлинику, где депутат решила обогатиться за счет ребенка. Девочка оставила сумку в коридоре и вошла в кабинет к врачу. Депутат увидела, что за сумкой никто не следит и вытащила оттуда кошелек.

В кошельке, по данным следствия, было почти 6 000 рублей. Против депутата возбудили уголовное дело, свою причастность к преступлению женщина отрицать не стала. За кражу обвиняемая может получить срок тюремного заключения. Инцидент получил бурный резонанс, жители Урала высказали свое возмущение по сложившейся ситуации.