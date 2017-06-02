В Уфе мужчина убил беременную любовницу из-за страха потерять жену

В Уфе полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 34-летней женщины. Как признался задержанный, он убил свою любовницу, которая была на 6 месяце беременности, из-за страха быть разоблаченным в измене перед женой.

В декабре 2017 года 34-летняя женщина пропала, 8 февраля ее труп нашли в лесу у села Федоровка под Уфой. Полиция обозначила подозреваемым 30-летнего мужчину.

При задержании мужчина признался, что с женщиной он состоял в интимной близости. Они были любовниками и задержанный изменял с женщиной своей супругой. Опасаясь, что его тайная связь с любовницей может быть раскрыта, мужчина решил избавиться от беременной.

На момент убийства, женщина была на 6 месяце беременности. Мужчина не хотел терять жену и боялся, что любовница может разрушить его семейную жизнь. Эксперты ведут проверки и устанавливают причины смерти женщины, по данным, плод в утробе погибшей развивался уже 24 недели.