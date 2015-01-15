«Крупнейшая хакерская атака» принесла организаторам деньги на билет в метро

11 февраля хакеры устроили крупную атаку на сервера нескольких стран, однако им удалось заработать лишь на билет в метро – 24 доллара в Monero. Они пользовались скрытым веб-майнером Coinhive, передает агентство Motherboard.

Несколько дней назад хакеры из Соединенных Штатов устроили крупную атаку на сервера нескольких стран. В числе ресурсов, где они нашли лазейку, попались даже некоторые правительственные из Великобритании, Канады и США. Киберпреступники имели доступ к секретным базам данных, однако даже не тронули их. Целью их атаки был майнинг – заработок криптовалюты. Тем не менее, их действия не превзошли ожидания, а даже наоборот. Эта «крупнейшая хакерская атака» помогла им заработать разве что на билет в метро, как отмечает зарубежный источник.

Эксперты по киберпреступности уже было забили тревогу, ведь действия хакеров могли принести непоправимый вред, и это затронуло бы сразу несколько развивающихся стран. Тем не менее, к счастью, их проделка не удалась. Сообщается, что они не смогут снять даже свои 24 доллара с Monero.