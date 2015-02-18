Полиция Кургана арестовала девушку, убившую собственного ребенка

Полиция города Курган арестовала 20-летнюю девушку, которая может быть виновна в убийстве собственного ребенка. Речь идет о преступлении, совершенном 8 февраля. В тот день виновная родила в туалете электропоезда «Макушино – Курган» и выбросила ребенка на железную дорогу.

Сотрудники Главного управления МВД по Курганскому региону сообщают о поимке главной подозреваемой по делу об убийстве младенца собственной матерью. Оно было возбуждено 9 февраля, после того, как окоченевшее тельце нашли на железнодорожных путях. С тех пор, как полицейские начали искать виновную, прошла почти неделя, и работа дала результат. Так, сегодня, 14 февраля сотрудники полиции сообщили, что под их подозрение попала молодая девушка 20 лет.

Согласно версии следствия, она находилась в пути, когда у нее начались роды. В это время поезд с ней шел сообщением «Макушино – Курган». Когда у нее начались схватки, она закрылась в туалете и сама приняла у себя роды. После этого она выбросила ребенка из окна поезда, после чего его труп нашли на путях станции Лебяжье-Сибирская.