В Петербурге рядом с мумией пенсионера нашли «куклу-подружку» из ткани

В Петербурге полиция нашла труп 66-летнего пенсионера, рядом с ним в кровати лежала самодельная кукла из ткани с головой манекена. Тело мужчины пролежало несколько месяцев и превратилось в мумию, а вот «кукла-подруга» осталась в первоначальном состоянии.

О пропаже мужчины в полицию сообщили соседи, проживающие в одном доме с пенсионером. Как утверждают жители многоэтажки, их пожилой сосед давно не выходил на улицу и не отвечал на звонки. Полиция вскрыла дверь квартиры мужчины и нашла его труп.

Тело пенсионера лежало в кровати, рядом с ним находилась самодельная кукла. «Подружка» была сделана из тканевых кусков и головы манекена, все конструкция скреплялась веревкой. По данным из местных СМИ, кукла явно имитирует женское тело и могла быть «искусственным другом» мужчины.

На теле пенсионера эксперты не нашли следов насилия и направили труп на анализ. Сейчас полиция устанавливает причины смерти мужчины и выясняет все обстоятельства.