Во Львове пытались сжечь отделение «Сбербанка»

14 февраля во Львове была совершена попытка поджога здания, где располагается отделение «Сбербанка». В районе 06.00 часов некие личности повредили стекло витрины банка и забросили в помещение бутылку с горючим.

О происшествии рассказали в украинские СМИ и представители криминальной полиции Украины по Львову. Так, утром 14 февраля группа неизвестных подошла к зданию на Городецкой улице. Там они ударили по стеклу офиса «Сбербанка», оно разбилось, после люди бросили туда, как установили эксперты, бутылку с опасным веществом. С

видетели происшествия указали, что рядом со зданием они заметили двух людей – мужчину и женщину. По словам очевидцев, в бутылке было вещество, именуемое «коктейлем Молотова».

Сейчас полиция ищет виновных и возбудила уголовное дело. Случаи с нападениями на отделения «Сбербанка» в Украине происходят нередко, что наталкивает полицию на версию о преднамеренной попытке дискредитировать финансовую организацию, к которой причастна Россия.